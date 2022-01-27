貨運夯 華航將再購4架波音777F貨機

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球海、空貨運搶手，中華航空的貨運於2021年締造了成立62年來的最佳成績。華航董事會27日通過新購4架波音777F貨機 ，為華航貨運運能再添動力。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月27日

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成全球海、空貨運搶手，中華航空貨運2021年締造成立62年來最佳成績。華航董事會今天通過新購4架波音777F貨機，為貨運再添動力。

華航發布新聞稿，今天召開董事會臨時會，會中通過新購4架波音777F貨機，預計自2023年開始交付。

華航2020年起陸續引進6架777F貨機，加上新訂購的4架，未來777F貨機規模將達10架。展望貨運市場，擴充的777F貨機機隊，搭配全球最大的747F貨機機隊，為華航貨運運能再添動力。

華航為全球排名第五大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益。

華航自2020年12月起陸續引進6架777F貨機，目前已交付3架，2022年預計再交付2架、2023年交付1架；這次新購買的4架777F貨機也將於2023年開始陸續到位，2024年交付完畢。

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華航說，777F貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮原有18架747F及3架777F貨機最大運能，搭配客機腹艙載貨，締造貨運佳績，在2021年屢創歷史新猷，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運營收新台幣154億元改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億元，及全年貨運營收一舉突破千億元等。華航全力衝刺貨運市場，預期新貨機陸續交付後，將再添營運動能，搶攻全球商機。（編輯：管中維）1110127