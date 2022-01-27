搭電動車遊墾丁森林遊樂區 銅板價貼心長輩小孩

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）墾丁森林遊樂區自然生態豐富，是民眾走春享受森林風光好去處，由於占地廣闊，為貼心服務長者及小孩，屏東林管處推出銅板價電動車接駁，逛園區不用擔心走到腳軟。

屏東林區管理處副處長朱木生告訴中央社記者，考量墾丁國家森林遊樂區範圍廣大，由入口處經遊客中心到觀海樓廣場，全長約2公里，來回需2至3個小時；為了讓遊客能更輕鬆走訪園區內更多景點，選在春節期間讓電動車加入接駁服務行列。

為搭配園區步道寬度及遊客步行舒適度，朱木生說，春節期間共有3輛5至7人座電動接駁車投入服務量能，行駛路線以遊客中心為起點，終點為觀海樓廣場，從上午9時到下午4時，每半小時1班次，單趟20元的銅板價，逛園區不用擔心走到腳軟。

墾丁國家森林遊樂區位於屏東縣恆春鎮，占地75公頃，海拔約200至300公尺，高位珊瑚礁及石灰岩地形，是台灣少見的地形景觀，相當適合生態旅遊；鳥類生態景觀豐富，每年8月到隔年春季，紅尾伯勞、赤腹鷹、灰面鷲、黃鸝相繼報到，是不可錯過的生態景觀。（編輯：陳仁華）1110127