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台跨境人流剩1.7%衝擊3大經濟面 專家籲參考各國「與病毒共存」策略
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教育部與芝加哥大學簽約 共同選送台灣學子深造

2022/1/28 18:04
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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天與美國芝加哥大學透過線上簽署合作協議，鼓勵台灣學子前往深造。這是台灣第18所「百大獎學金」合作學校。

教育部今天發出新聞稿指出，今天與美國芝加哥大學簽署「台灣-芝加哥大學獎學金」合作協議，預計於2023年起為期3年，雙方將均攤受獎生的學費及生活費，每年選送5名台灣優秀學生前往芝加哥大學攻讀博士學位，獎助期限為3到4年。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今天的簽約典禮以視訊方式舉行，由教育部國際及兩岸教育司長李彥儀、芝加哥大學首席學術副校長李佳儀（Ka Yee Lee）簽署，駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森線上出席觀禮。

李彥儀表示，相信這項計畫有助於台灣學子拓展國際視野，加深台灣與美國的學術合作能量。李佳儀則指出，台灣優秀學生加入芝加哥學術社區意義重大，相信未來這些學生學成返國，必將回饋努力所學，對台灣作出貢獻。

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根據教育部提供的資訊，芝加哥大學位於伊利諾州芝加哥市，是世界著名的私立研究型大學。截至2021年，校友和教授中共有101人獲得諾貝爾獎，目前約有50名台灣學生在芝加哥大學就讀。

教育部近年積極與世界百大名校簽約，為台灣產業發展培育具創新能力的國際人才，並強化國際連結。目前全球共有18所知名大學與台灣教育部合作設置百大博士生獎學金，其中美國有10所。（編輯：陳政偉）1110128

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