春節連假首日 蘇花路廊、中橫公路交通順暢

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）今天是春節連續假期首日，花蓮新城警分局表示，台9線蘇花路廊南下車潮自清晨5時起湧現，維持車多順暢；台8線、台14甲線雙向車流量不多，交通順暢。

交通部公路總局上午發布新聞稿指出，春節連假第一天，宜蘭、花蓮地區陰雨，蘇花路廊清晨5時起南下方向出現車潮，7時進入高峰，每小時交通量維持800至900輛，截至上午10時，宜蘭南下花蓮車流量逾6000輛，南下時間約86分鐘。

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花蓮新城警分局長林育旺接受媒體聯訪指出，蘇花路廊南下車流稍多但順暢，車速可維持時速60公里以上，分局派員機動巡邏查看車流狀況，若遇車潮立即通報勤務中心，將調派警力排除，以防塞車。

新城警分局指出，中橫公路、台14甲線部分，合歡山昨天晚間氣溫攝氏3.5度，氣溫濕冷，上山人潮不多，截至今天上午，沿線車流量小，各景點停車秩序良好，交通順暢。（編輯：管中維）1110129