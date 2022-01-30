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屏東5歲女童確診 足跡有星巴克、溫泉旅館及全聯

2022/1/30 15:31（1/30 15:48 更新）
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屏東30日新增一名5歲女童確診COVID-19（案18854），縣府漏夜疫調，公布女童足跡。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月30日
屏東30日新增一名5歲女童確診COVID-19（案18854），縣府漏夜疫調，公布女童足跡。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月30日
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣今天新增1名5歲女童確診案18854，縣府公布女童足跡涉及星巴克潮州門市、四重溪北緯22度溫泉旅館、全聯萬丹大順店等，相關足跡場所已消毒。

屏東縣長潘孟安今天下午2時30分召開「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上記者會指出，這名5歲女童就讀高雄市諾貝爾幼兒園，因與確診個案18749、案18771是同班同學而被匡列，29日下午出現發燒、有痰症狀就醫，採檢結果陽性確診，CT值26.4。

屏東縣政府漏夜進行疫調，追溯女童前1週足跡發現，女童曾隨父母外出，地點包括1月22日星巴克潮州門市、國道3號下方單車步道竹田鄉光明路段；1月23日至四重溪北緯22度溫泉旅館獨立湯屋、恆春鎮墾丁森食堂；1月25日再次至星巴克潮州門市；1月27日全聯萬丹大順店。

女童的相關足跡場所已展開清消作業，並匡列27人，其中女童的親友10人採檢後，安排至防疫旅館隔離，須14天隔離期滿後需再自主管理7天；另有17人，匡列自主健康管理。

縣政府呼籲，曾至相關場所的民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。（編輯：戴光育）1110130

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