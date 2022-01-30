桃園增8處確診足跡 曾到賣場、加油站及早餐店

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市政府今天公布確診個案公共場所足跡，曾前往家樂福、大潤發、大湳市場、加油站及早餐店等8處，提醒足跡重疊的民眾進行自我健康監測，也歡迎市民就近到社區採檢站採檢。

桃園市政府上午發布新聞稿表示，市府為呼籲民眾提高警覺，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，案18616、案18635、案18752、案18758、案18759、案18807、案18808及案18825於16日至26日期間的公共場所足跡。

桃園市政府新聞處長詹賀舜指出，相關個案足跡包括16日及23日曾到中壢區龍泉街「廣東高雷會館」、20日「家樂福八德店」、21日「全國加油站八德和強路站」，22日及23日至八德區「大湳市場」、23日八德區介壽路「吉得堡早餐八德松柏店」與「大潤發八德店」、龜山區文化二路「普利食品五金大賣場」，以及26日桃園區永安北路「小云愛樂購」等共8處。

詹賀舜說，若市民曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：戴光育）1110130