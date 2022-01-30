馬祖短坡山坑道開放 揭秘火砲戰地氛圍

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（中央社記者邱筠連江縣30日電）馬祖軍事管制區北竿短坡山坑道，將在農曆大年初一正式開放參觀，透過馬祖防空火砲據點的部分開放，為民眾揭開戰地火力神祕面紗。

北竿短坡山景區自民國109年11月啟用山頂觀景平台、登山步道後，經相關單位與軍方協調，再度開放局部坑道管制區，2月1日起正式開放部分坑道管制區供遊客入內參觀，民眾可了解短坡山最大亮點8吋榴砲，感受戰地砲陣地歷史意義。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處今天透過新聞稿說明，馬祖四鄉五島可見軍事建築，隨著戰爭局勢演變，軍事據點設施也隨觀光開放，北竿短坡山景區將在春節連續假期正常開放，趁機揭秘戰地文化，體驗馬祖軍事風情，並搭配景區設施體驗高射砲設備、步道景觀，重現防空火砲據點戰地氛圍。

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馬管處表示，北竿短坡山景區現階段開放本國籍遊客入內參觀，因地屬軍事營區，拍照僅限開放區域，不得任意走動及拍照，遊客入內參訪可洽詢北高守備大隊（0836-56362）辦理登記，並可擇國民身分證、駕照、護照及健保卡等證件登記參觀。

馬管處表示，利用今年春節遊馬祖，可體驗獨特的馬祖閩東戰地風情，一窺神秘的軍事禁地，希望民眾在馬祖閩東文化與戰地意義中，感受獨特的新年新氣象。（編輯：唐聲揚）1110130