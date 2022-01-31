水庫電廠人員值班缺席團圓飯 換取民眾便利過好年

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石門水庫石門電廠控制室值班人員需24小時on call，平常工作包含閘門操控、調節水量、放水發電等，颱風季則要繃緊神經落實各種防洪操作，過年當然也要輪班，吃不到團圓飯已是常態。中央社記者曾智怡攝 111年1月31日

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（中央社記者曾智怡台北31日電）春節假期能夠除夕吃鍋不跳電、安心洗澡等守歲「過個好年」，全仰賴各水庫與電廠值班人員留守崗位；他們或許需要用「大包一點」的紅包安撫老婆，但能貢獻自己，換取全台民眾安全與便利生活，早就甘之如飴。

資歷各30、40年起跳的王瑞發和李詩仁，是石門水庫管理中心運轉中心資深值班人員，心思細膩、對數字敏銳，經驗值的堆疊讓他們「只要下一滴雨都會知道變成什麼樣子」。

不過，科技日新月異，現在一切計算電腦化，石管中心主任林弘毅形容，「數位工具類似導航，你有導航就不會去記路」，但對值班師傅來說，腦海裡早已自動內建導航系統。

分秒必爭 被罵三字經也要堅守崗位

水利署北區水資源局轄下的石門水庫有10個介接系統的雨量站，值班人員須時刻監看所有系統，一年365天都戰戰兢兢度過。

石門水庫石門電廠控制室到處都放著「綠色乖乖」，保佑機器好好運作，永遠亮綠燈。中央社記者曾智怡攝 111年1月31日

之前新竹縣秀巒一帶水位突然升高3公尺，經歷過水庫水位、氣象資料手寫時代的李詩仁說，「那次剛好我值班，想說奇怪，一開始還以為是感應器壞掉」，經廠商確認設備無異常，才發現是暴雨坍方形成堰塞湖、阻斷河道導致。

林弘毅指出，若當時沒有即時處理，「水整片沖下來」，可能發生近似潰壩慘況，淹沒附近住戶。後歷經數個月的河道疏通工作，流速才恢復正常平順狀態。

技工王瑞發說，「這就是我們的日常，一定要很注意」。

若遇上颱風等級水位危機，運轉中心值班人員也需發布洩洪警報，王瑞發說明，類似鄰里廣播，前後需播放3、4小時以上，警報範圍是河道沿線地區，最遠至台北橋；且因法規明訂警報分貝下限，其實頗大聲，「所以常常被人家半夜打電話來罵三字經」。

「我們主要是要趕河道裡、半夜跑去釣魚的人，叫他趕快離開」，林弘毅說，為降低對民眾生活影響，石門水庫都盡量在白天洩洪，但半夜遇上突發狀況就沒辦法，寧可被罵，也不要發生溪水暴漲來不及疏散的悲劇。

颱風天大家急忙趕回家 水庫電廠值班員卻要往外跑

除夕當晚，一般民眾吃火鍋吃得盡興、享受歡樂年節氣氛之際，水庫與電廠值班人員留守崗位，只為確保民眾能無後顧之憂地用水和用電。

負責接收運轉中心指令的是石門電廠控制室，委託台電營運，值班人員同樣需24小時on call，配合水利署北區水資源局供水調度與台電尖峰發電需求。

控制室值班主任謝宗佑說明，平常工作包含閘門操控、調節水量、放水發電等，颱風季則要繃緊神經落實各種防洪操作，「人家颱風天是盡量回家，我們是盡量往外跑」。

年假期間也是一樣的邏輯，今年年假長達9天，「幸運中獎」的謝宗佑，除夕到初三都要值班，儘管年假期間薪水多一倍，也可能遇上長官巡視發紅包，但他說，「過年當然還是會希望跟家人在一起，有沒有加班費是其次」。

「另外一半其實蠻偉大」，他不諱言，多年來家裡面大小事都需老婆照料；話鋒一轉，「只好過年紅包包大一點囉！」

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不知不覺間，謝宗佑也在石門電廠待近10年，輪調過電廠不同崗位。他說，控制室的工作確實需要犧牲陪小孩、家人的時間，但在設備保養部門時，即便平時正常上下班，機組閘門一有狀況還是要處理，也常常颱風夜出勤，「可能電視上報導台電的都不是這些，但說真的，我們很多同仁向心力很強」。

「工作一定要有成就感，否則就會像行屍走肉」，貢獻自己，換取全台民眾生活上的便利，這就是謝宗佑的成就感來源。（編輯：張均懋）1110131