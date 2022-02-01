初二回娘家 預估國道15路段易壅塞

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初二回娘家，高公局提醒2日國1南向楊梅-新竹等15處路段易壅塞，銜接國道路段及觀光風景區周邊路段也將湧現車潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北1日電）明天是初二回娘家的日子，高公局提醒國1南向楊梅-新竹等15處路段易壅塞；公路總局則提醒10條省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，明天初二，預估國道交通量達138百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局預判明天重點壅塞路段，將出現在：

國1

南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統

北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統

國3

南向土城-關西、快官-霧峰

北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪

國5

南向南港系統-頭城

北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統

國道相關疏導措施，包括0時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

（圖取自facebook.com/hi.freeway）

至於今天初一國道各地路況，高公局表示，下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統、埔鹽系統至員林；國3南向鶯歌系統至關西服務區、茄苳至香山、中興至名間；國5北向宜蘭至坪林等路段。

高公局說明，中午12時5分國3南向195.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道；12時17分排除，造成後方車流回堵3公里。12時9分國1北向316.5公里處有2輛小客車追撞，占用內側車道；12時15分排除，後方車流回堵3公里。下午2時55分國1南向90.2公里處2輛小客車追撞，占用外側車道；3時4分排除，後方車流回堵4.5公里。以上幾起事故都導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局指出，截至下午5時，除國5北向宜蘭至坪林車多壅塞外，其餘路段均陸續紓解；截至傍晚6時，國道交通量達79.0百萬車公里，預估今日交通量調整為110百萬車公里。

公路總局今天發布新聞稿表示，初二為春節連假第5天，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮。預估清晨5時起，台9線蘇花路廊、台61線竹南路段、台61線鳳鼻至香山路段、台74線台中環線接國，以以及台18線中埔交流道等路段將出現車多、壅塞狀況。

另外，台2線關渡路段及福隆至大武崙路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等鄰近觀光景點路段，預計下午出現出遊車潮。

至於初一交通狀況，公路總局指出，受走春出遊車潮影響，省道及快速公路陸續有部分路段發生車多、壅塞情形，如台9線蘇花路廊、台19線北港朝天宮等路段。（編輯：孫承武）1110201