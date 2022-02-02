消防救護員站防疫前線 扛壓力護民眾獻初衷

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「執行最前線工作，最接近病毒，這也是救護員應該做的事」，即使位處曾是疫情重災區萬華，台北市消防救護員在面對疫情及無法跟家人見面等壓力，持續堅守崗位。圖為救護員執勤前畫面。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年2月2日

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（中央社記者劉建邦台北2日電）「消防救護員站在最前線工作，也會擔憂病毒傳染力，秉持服務民眾是初衷」，萬華曾為重災區，台北市消防局雙園分隊隊員面對疫情及無法跟家人見面等壓力，持續扛起救護任務。

台北市萬華區曾是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區，當地的台北市消防局雙園分隊被列為協助疫情備援分隊，負責載送萬華區確診者至醫院等任務。

任職北市消防局雙園分隊的消防救護隊員鍾毅說，任職3年多都在萬華區服務，談到疫情嚴峻期間，值勤內容確實轉變很多，且是最接近病毒，但「站在最前線服務民眾，是該做的事」，也是許多消防救護隊員初衷。

鍾毅表示，疫情嚴峻初期，狀況混亂，執行多起救護任務發現，許多長輩一開始無症狀，送醫後不久離開人世，讓他感嘆人生無常，更珍惜與家人、親友相聚時間。

他說，這是疫情期間感受最深的事，曾協助確診者送醫，前一秒患者還能活動自如且可相互對談，送醫後不久卻病逝，「把握跟家人親友相處時間，才是最重要」。

鍾毅表示，疫情期間，救護員執勤任務也是考驗體能，執勤前要花約5分鐘穿防護衣，出勤時間約1至2小時，返隊後清潔、消毒，一趟下來，全身早溼透，後續要當班值勤，只能簡單盥洗，繼續執行任務，可以「守護民眾生命安全，才是最重要」。

針對疫情期間提升救護員防護措施，台北市消防局指出，規劃防疫專責隊、訂定各級派遣防護應變指引等內容，確保執行防疫勤務救護員安全。

台北市消防局表示，疫情期間制訂救護員防護裝備穿脫及人車清消檢查表，避免造成防疫破口；因救護員進行急救時，要操作進階呼吸道器材，容易產生氣溶膠，導致感染風險變高，特別研發「台北杜鵑花」簡易攜帶預置包，兼顧便利性及保障防疫期間執勤隊員安全。

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消防局指出，「台北杜鵑花」簡易攜帶預置包是針對需插管急救民眾，改用聲門上呼吸道置高效能細菌病毒過濾器及心肺復甦（CPR）面罩，可減少救護車裝備遭感染，也能避免救護隊員被傳染。

台北市消防局在影音平台成立TAIPEI EMS ACADEMY頻道，作為教學及宣導急救用途，為因應疫情，規劃防疫教學專區，內有教學影片，提供防疫期間救護員訓練使用及參考。（編輯：方沛清）1110202

「執行最前線工作，最接近病毒，這是救護員應該做的事」，位處曾是疫情重災區萬華，台北市消防救護員雙園分隊隊員鍾毅提到，許多救護員面對疫情及無法跟家人見面等壓力，持續堅守崗位。中央社記者劉建邦攝 111年2月2日

萬華曾是疫情重災區，台北市消防局救護隊員扛起壓力協助確診者送醫。北市消防局則研發「台北杜鵑花」簡易攜帶預置包，除兼顧便利性，也可減少救護車裝備遭感染及避免隊員被傳染。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年2月2日