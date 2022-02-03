初三高乘載管制 國道湧旅遊車潮15路段易壅塞

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）今天是大年初三，交通部高速公路局表示，預估國道將湧現北返加上旅遊車潮，雙向交通量約為平日1.6倍，今天也是春節9天連假首度實施高乘載管制的日子。

高公局今天發布新聞稿指出，目前全國道路況大致正常，截至上午7時，交通量為11.5百萬車公里；昨晚已預計今天國道交通量為140百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，包括：

國1

南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統

北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統

國3

南向土城-關西、快官-霧峰

北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪

國5

南向南港系統-頭城

北向宜蘭-坪林

國6

西向舊正-霧峰系統

為紓解國道瓶頸路段壅塞情況，高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以避開車潮，也提醒初三是春節9天連假首度實施高乘載管制。

今天國道相關疏導措施，包括：下午1時至6時國1高雄端至湖口與國3九如至大溪北向入口高乘載管制、下午2時至晚間9時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制。

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另外，凌晨0時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統與國5石碇、坪林南向入口；上午7時至晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；上午7時至晚上7時封閉國1虎尾、仁德北向入口與國1王田、國3名間雙向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968 App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：張雅淨）1110203

（圖取自facebook.com/hi.freeway）