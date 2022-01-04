春節國道客運恢復85折優惠 省道易壅塞路段一次看

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（中央社記者余曉涵台北4日電）受到COVID-19疫情影響，國道客運連續假期的85折優惠已暫停許久，交通部公路總局今天宣布，春節假期將恢復國道客運票價85折優惠。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，交通部公路總局從去年中秋節起，取消連假國道客運85折優惠方案。

公路總局今晚發出新聞稿表示，為鼓勵春節返鄉出遊的民眾搭乘客運，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多搭乘，民眾搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

根據公路總局統計，目前東西部客運總計提供6.7萬班次及218.8萬座位數，各業者將陸續於連假前一個月開始販售預售票，公路總局也會持續依據銷售狀況，請業者機動加開班次，確保民眾順利出行。

對此，客運業者則是樂觀其成，國光客運表示，很期待跟歡迎公路總局恢復國道客運85折優惠，並希望可以有更多旅客搭乘國道客運，已經購票的旅客也不需擔心，若恢復85折優惠，也會退差價。

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另外，公路總局指出，春節假期省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等。各重點路段也規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾盡量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路總局表示，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路在瓶頸路段如鳳鼻-香山及竹南地區等，已規劃封閉橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高公局於2月3至5日（初三至初五）封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。（編輯：張雅淨）1110104