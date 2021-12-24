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日統客運國道4路線不停駛 公路總局將審續營計畫

2021/12/24 15:00（12/24 15:11 更新）
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日統客運4條國道路線確定會繼續營運，公路總局也將於明年1月審查續營計畫。（中央社檔案照片）
日統客運4條國道路線確定會繼續營運，公路總局也將於明年1月審查續營計畫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）日統客運日前傳出將於明年2月停駛4條國道客運路線。公路總局長許鉦漳今天接受媒體聯訪表示，日統客運這4條路線已確定會繼續營運，公路總局也將於明年1月審查續營計畫。

日統客運12月初傳出明年2月初將結束斗六、四湖、北港、民雄往返台北4條國道客運路線，交通部公路總局也證實有收到公文，但持續與業者溝通。

許鉦漳今天下午出席「公共運輸服務升級計畫成果與未來展望」研討會，接受媒體聯訪時指出，日統客運已確定4條國道客運路線會繼續營運，並已提出續營計畫，公路總局明年1月就會審查。

許鉦漳說，他向日統客運董事長林義風說雲林的公共運輸都靠日統客運，他也稱讚林義風是偉大的董事長，好好地經營這4條國道路線，對雲林很有幫助。

許鉦漳還提到，日統客運考慮買新車，盼進口國外無障礙車輛，但在法規上好像遇到問題，公路總局已答應協助處理。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊國道客運業，即使台灣疫情趨穩，但營運仍未恢復到疫情前狀況，先前阿羅哈客運原本12月13日24時起要停止營運，在交通部表達要給予協助後，也同意繼續營運。（編輯：戴光育）1101224

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