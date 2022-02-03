初三東北季風影響 北部、東北部天氣轉冷

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）今天大年初三，氣象局表示，受到鋒面通過、大陸冷氣團南下及東北季風增強的影響，北部、東北部天氣轉冷，轉為有雨天氣，基隆北海岸有局部大雨發生機會；其他地區早晚也會冷且有短暫雨。

相較於昨天回暖，中央氣象局表示，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下或東北季風增強，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；台灣北部、東北部地區及馬祖有雨，基隆北海岸並有局部大雨發生的機會，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，北部白天僅攝氏16度至17度，晚上則是15度至16度；中部白天16度至20度，晚上16度至18度；東南部最高溫可來到24度至26度，晚上也是偏涼，最低溫15度至17度。

受到東北季風影響，氣象局指出，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今天西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機會。

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氣象局表示，明天將繼續受大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象局表示，直到6日白天，因為大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫回升，不過北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：張雅淨）1110203