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國5北上雪隧回堵3公里 車潮估持續到半夜

2022/2/5 10:56（2/5 11:11 更新）
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國5北上雪山隧道5日回堵3公里，車潮預估會持續到6日凌晨1到2時才會逐漸紓解。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
國5北上雪山隧道5日回堵3公里，車潮預估會持續到6日凌晨1到2時才會逐漸紓解。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者陳至中台北5日電）春節連假接近尾聲，上午北返車潮湧現，國5北上雪山隧道回堵3公里，車潮預估會持續到6日凌晨1到2時才會逐漸紓解；民眾開車上路前留意路況資訊，必要時改走台9線替代國5。

根據高速公路局今天上午發布的國5北上即時路況，上午10時30分，北上主線雪山隧道回堵3公里，宜蘭入口排隊1公里，羅東1.5公里。宜蘭河橋頭經國5到南港系統須63分鐘；羅東傳藝路口經國5到南港系統須71分鐘。

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高速公路局路況播報員游衣芸今天上午在「高速小飛力」路況直播上指出，國5今天上午8、9時已經湧現車潮，預估會一直持續至隔天（6日）凌晨1到2時才會逐漸紓解。今天下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口，將實施高乘載管制。

高速公路局今天發布以上訊息指出，今日凌晨0時到清晨5時交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.8倍；預估今天的交通量為130百萬車公里。（編輯：陳仁華）1110205

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