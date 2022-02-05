高公局預判重點壅塞路段 建議北向用路人上午出發

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）春節接近尾聲，交通部高速公路局今天表示，預判上午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人上午出發，以節省時間。

交通部高速公路局今天發布以上訊息指出，今日凌晨0時到清晨5時交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.8倍；預估今天的交通量為130百萬車公里。

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高速公路局並表示，全國道路況皆大致正常，截至早上7時，交通量為13.3百萬車公里，並預判上午會出現上述重點壅塞路段，提醒用路人上午出發，以節省時間。

另外，高速公路局說明，今天會進行的疏導措施包括下午2時至晚上9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，早上7時至深夜12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，早上7時至晚上7時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：陳仁華）1110205