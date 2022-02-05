鄭明典才說地震中心回復正常作業 新竹5分鐘內連2震

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（中央社台北5日電）根據中央氣象局最新資訊，5日上午11時52分、11時54分連2震，分別為芮氏規模3.6、3.1地震。氣象局長鄭明典11時53分才在臉書表示已12小時以上沒有新有感地震，地震中心決定回復正常作業模式。

氣象局最新資訊顯示，上午11時52分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於新竹縣政府南方13.5公里（位於新竹縣峨眉鄉），最大震度新竹縣、新竹市3級。

11時54分發生芮氏規模3.1地震，地震深度6公里，震央位於新竹縣政府南方13.7公里（位於新竹縣峨眉鄉），最大震度新竹縣2級。

新竹縣峨眉鄉昨天在9小時內發生10次地震，氣象局地震測報中心表示將持續嚴密監測，若地震頻率間隔拉長、未出現規模4以上地震，後續發生更大地震的機率會降低。

氣象局長鄭明典今天上午11時53分在臉書貼出幾張地震深度分布圖，並說已經12小時以上沒有新有感地震，地震中心決定回復正常作業模式。

這則貼文剛發出，新竹又地震了。大批網友留言說「又震了」「局長剛講完又搖了」，鄭明典也在3分鐘後留言貼出氣象局網頁地震報告截圖，更新進度。（編輯：陳仁華、李念庭）1110205