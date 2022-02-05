更多編輯台推薦新聞：
IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時
國際

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士報、華爾街日報等媒體遭網攻 傳幕後黑手是中國
首頁 / 生活

鄭明典才說地震中心回復正常作業 新竹5分鐘內連2震

2022/2/5 12:01（2/5 12:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據中央氣象局最新資訊，5日上午11時52分、11時54分連2震，分別為芮氏規模3.6、3.1地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
根據中央氣象局最新資訊，5日上午11時52分、11時54分連2震，分別為芮氏規模3.6、3.1地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）根據中央氣象局最新資訊，5日上午11時52分、11時54分連2震，分別為芮氏規模3.6、3.1地震。氣象局長鄭明典11時53分才在臉書表示已12小時以上沒有新有感地震，地震中心決定回復正常作業模式。

氣象局最新資訊顯示，上午11時52分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於新竹縣政府南方13.5公里（位於新竹縣峨眉鄉），最大震度新竹縣、新竹市3級。

11時54分發生芮氏規模3.1地震，地震深度6公里，震央位於新竹縣政府南方13.7公里（位於新竹縣峨眉鄉），最大震度新竹縣2級。

新竹縣峨眉鄉昨天在9小時內發生10次地震，氣象局地震測報中心表示將持續嚴密監測，若地震頻率間隔拉長、未出現規模4以上地震，後續發生更大地震的機率會降低。

氣象局長鄭明典今天上午11時53分在臉書貼出幾張地震深度分布圖，並說已經12小時以上沒有新有感地震，地震中心決定回復正常作業模式。

這則貼文剛發出，新竹又地震了。大批網友留言說「又震了」「局長剛講完又搖了」，鄭明典也在3分鐘後留言貼出氣象局網頁地震報告截圖，更新進度。（編輯：陳仁華、李念庭）1110205

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
新竹10連震 氣象局：若頻率規模未提高 大地震機率降地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看手機收不到災防告警訊息 5個原因先查看新竹縣峨眉鄉地震 芮氏規模3.4新竹峨眉地震 芮氏規模3.7新竹縣峨眉鄉地震 芮氏規模3.3
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族