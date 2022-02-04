新竹10連震 氣象局：若頻率規模未提高 大地震機率降

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（中央社記者江慧珺台北4日電）新竹縣峨眉鄉今天在9小時內發生10次地震，氣象局地震測報中心表示將持續嚴密監測，目前地震頻率間隔拉長、未出現規模4以上地震，若狀況不變，後續發生更大地震的機率降低。

新竹縣峨眉鄉自今天上午10時44分起先後發生2起有感地震，下午在1小時內連續發生6起有感地震，傍晚至晚間7時22分同一震央又再發生2起小規模地震。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌今天晚間告訴中央社記者，新竹縣峨眉鄉鄰近新城斷層，先前依據定年法的檢視結果顯示，新城斷層曾於1811至1815年間發生規模7以上的大地震。

陳國昌說，新竹縣峨眉鄉一帶近30到50年少有地震，顯示斷層活動度低，但也不排除累積很多能量，如同引發九二一地震的車籠埔斷層。

陳國昌說，觀察今天新竹地震的情勢，剛開始發生的頻率較密集，但傍晚至晚間發生的間隔慢慢拉長，加上並未出現規模4以上的地震，其中3次規模更小於3，以此看來，群震釋放能量不大，可能會逐漸停止。

反之，陳國昌表示，若地震頻率改變，間隔時間縮短，或者出現規模較大的地震，未來發生更大規模地震的可能性才會提高。

陳國昌說，群震次數從10次到2、30次都可能發生，地震測報中心將持續嚴密監測，估計若1、2天內狀況沒有明顯改變，後續發生更大地震的機率降低。（編輯：陳清芳）1110204