桃園高雄幼兒園延至14日開學 教育部：尊重

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（中央社記者劉建邦台北5日電）桃園、高雄宣布公私立幼兒園延至14日開學，教育部今天表示，地方政府視疫情需要，加強相關防疫措施，予以尊重；此外，高中以下學校目前仍維持11日開學。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市長鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時指出，幼兒園部分，由於公私立幼兒園開學時間不同，已跟高雄市長陳其邁討論，決議公私立幼兒園開學時間展延到14日

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教育部晚間對此回應表示，有關桃園市及高雄市因地區疫情考量，宣布公私立幼兒園開學時間延後，地方政府視疫情需要，加強相關防疫措施，予以尊重。

教育部指出，全國高中以下學校110學年度第2學期，目前仍維持11日開學，將配合中央流行疫情指揮中心，視疫情狀況，滾動式調整校園因應措施，並持續與各地方政府共同加強開學前防疫消毒、物資等準備作為，維護師生健康。（編輯：屈享平）1110205