更多編輯台推薦新聞：
北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛
文化

緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時
國際

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初五大樂透頭獎獎號看這裡 再加碼百萬大紅包
首頁 / 生活

桃園高雄幼兒園延至14日開學 教育部：尊重

2022/2/5 20:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北5日電）桃園、高雄宣布公私立幼兒園延至14日開學，教育部今天表示，地方政府視疫情需要，加強相關防疫措施，予以尊重；此外，高中以下學校目前仍維持11日開學。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市長鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時指出，幼兒園部分，由於公私立幼兒園開學時間不同，已跟高雄市長陳其邁討論，決議公私立幼兒園開學時間展延到14日

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部晚間對此回應表示，有關桃園市及高雄市因地區疫情考量，宣布公私立幼兒園開學時間延後，地方政府視疫情需要，加強相關防疫措施，予以尊重。

教育部指出，全國高中以下學校110學年度第2學期，目前仍維持11日開學，將配合中央流行疫情指揮中心，視疫情狀況，滾動式調整校園因應措施，並持續與各地方政府共同加強開學前防疫消毒、物資等準備作為，維護師生健康。（編輯：屈享平）1110205

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族