春節連假收假日 估國5上午湧車潮

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（中央社記者張雄風台北6日電）高公局今天表示，目前全國道路況皆大致正常，預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，今天為春節連續假期大年初六，昨天全日交通量為114.2百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍。

高速公路局說明，昨天路況除國1北向新竹至湖口及國3北向茄苳至寶山於晚間11時紓解，其餘路段於晚間7時後恢復正常。

高公局表示，今天凌晨0時至5時交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）2.2倍；預估今天交通量為100百萬車公里。預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.2百萬車公里，今天相關疏導措施包括下午2時至晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。（編輯：李錫璋）1110206