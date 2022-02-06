春節期間汽柴油價格不調整 14日起恢復正常

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台灣中油6日宣布，7日凌晨零時起，汽、柴油價格都不調整，14日起恢復油價調整機制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北6日電）春節期間油價以「上漲不調、下跌調」原則辦理，台灣中油今天宣布，7日凌晨零時起，汽、柴油價格都不調整，95無鉛汽油維持每公升新台幣31.3元；不過，14日起將恢復油價調整機制。

台灣中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

台灣中油表示，受大風雪襲擊美國中部頁岩油主要產地德州供應吃緊，加上烏克蘭地緣政治情勢持續緊繃，美國已決定調派兵力協防東歐與北約國家事件助漲，導致油價上漲。

台灣中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.31美元，新台幣兌美元維持上週匯率，國內油價依公式計算漲幅為2.10%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）並啟動油價平穩措施，汽、柴油每公升各共吸收0.6元及2.1元。

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另為配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，台灣中油表示，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.6元及0.7元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及2.8元，不過，2月14日起將恢復調整機制。

台灣中油表示，本週依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作及加碼春節穩定物價措施，汽、柴油各需調整的1.2元及2.8元都由台灣中油吸收，累計110年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。（編輯：林淑媛）1110206