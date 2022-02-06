台中3人自主快篩陽性 PCR皆陰性

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台中市6日有3人在家中自主快篩呈陽性反應，市政府表示，3人到醫院經PCR檢驗後均呈現陰性。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市今天有3人在家中自主快篩呈陽性反應，市政府表示，3人到醫院經PCR檢驗後均呈現陰性，目前台中疫情相對平穩，呼籲民眾應隨時做好防疫措施。

台中市政府今天發布新聞訊息指出，衛生局今天接獲通報，有3名民眾使用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑呈現陽性反應請求協助，經引導後2人自行開車至醫院進行PCR檢驗，另1人因無法自行駕駛，由衛生局派遣救護車載送至醫院篩檢。

衛生局指出，PCR檢驗結果已全數出爐，3名均陰性。目前台中疫情相對平穩，呼籲民眾應做好防疫，市府也將隨時做好防疫應變措施，守護市民健康。

至於家用快篩準確率，衛生局說明，家用快篩因廠牌不同，準確率有所差異，快篩後若呈現陽性反應，才需進一步PCR判定，呼籲市民使用家用快篩檢測出陽性時，應戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的院所做進一步檢測，並將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至院所，交予院所人員。

另提醒，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。（編輯：李錫璋）1110206