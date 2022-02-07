苗栗通霄清晨8.5度 吳德榮：白天回暖晚間轉雨氣溫驟降

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（中央社記者張雄風台北7日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗通霄攝氏8.5度，並針對新竹等9縣市發布低溫特報。氣象專家吳德榮說，白天回暖，今晚至明晨鋒面通過，各地降雨、氣溫遽降。

中央氣象局今天凌晨發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，清晨新竹至嘉義及南投等9縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣通霄鎮8.5度，其次是新竹縣峨眉鄉8.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天各地明顯回暖，中層雲由南方移入，各地雲量漸增，多雲時晴，西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，今晚至明晨鋒面快速通過，天氣驟變，各地明顯降雨、氣溫遽降。明天白天各地迅速好轉，為晴時多雲的天氣；冷空氣較前波稍弱，白天北台灣涼冷、中南部微涼舒適，早晚各地偏冷。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，9、10日短波掠過北部海面，迎風面水氣增，桃園以北及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚仍偏冷。

吳德榮說，11日至13日氣溫逐日漸升、天氣明顯回暖，西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部零星飄雨；13日有另一波鋒面抵達，天氣再轉變。（編輯：張雅淨）1110207