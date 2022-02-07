白天回暖舒適 午後各地轉雨愈晚愈明顯

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（中央社台北7日電）氣象局表示，今天白天溫度回升，尤其北台灣回暖較明顯，各地高溫預估可到攝氏20至24度，只有在東半部及恆春半島有局部雨，其他地方為多雲到晴；下半天鋒面逐漸接近，各地天氣轉陣雨。

中央氣象局指出，今天冷空氣雖然稍微減弱，但清晨各地溫度仍低，台南以北及東北部低溫大約在13到15度之間，高雄、屏東及花蓮、台東約16至18度，其中新竹以南至嘉義輻射冷卻明顯，局部溫度在10度左右。

氣象局提醒，中午過後，鋒面逐漸接近，各地雲量增多、風力逐漸增強，降雨區域亦擴大，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部地區局部也有短暫陣雨出現，這波降雨對流性較強，雨勢愈晚會愈明顯，注意天氣的變化做好準備。

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氣象局表示，鋒面通過及東北風增強，今晚起台南以北、東北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，須特別注意。

另外，下午西半部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，海上及海邊活動須多加留意；澎湖箱網等海水養殖產業也請特別注意防範寒害。（編輯：張雅淨）1110207