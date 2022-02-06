迎接開工日 氣象局：白天天氣穩定 晚轉濕冷

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7日冷空氣雖稍減弱，但清晨各地溫度仍低，中部以北約13至15度，下午鋒面接近，全台都可能有短暫雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）明天開工日，民眾應注意保暖，天氣預測顯示，明天冷空氣雖稍減弱，但清晨各地溫度仍低，中部以北約13至15度，白天則可達20度，但下午鋒面接近，全台都可能有短暫雨。

春節連假近日尾聲，明天是開工日，中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天雖然冷空氣稍微減弱，但清晨溫度仍低，中部以北及東北部約13度至15度，其他地區則15至18度。

不過，白天將會明顯回溫，黃恩鴻說，北台灣可達20度以上，其中台北市約23度，與今天感受明顯有差。

黃恩鴻也說，明天上午各地天氣為多雲到晴，但下午過後鋒面就會接近，明天下午開始，中部以北及東半部有短暫陣雨、南部地區也有短暫陣雨，明天晚上到後天清晨雨勢明顯。

黃恩鴻也提到，週二白天天氣穩定，中南部白天多雲到晴，中南部以外地區為迎風面、有局部短暫雨；溫度方面，週二後受東北季風影響，溫度早晚仍低，北部約14度，週三及週四則延續週二天氣狀況。

至於週五、週六，黃恩鴻表示，降雨會變少、溫度回升，天氣較好，週日又有鋒面接近，中部以北及東半部轉為短暫陣雨。（編輯：孫承武）1110206

（圖取自facebook.com/CWB.TW）