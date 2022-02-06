國5順暢 提前結束高乘載管制
2022/2/6 19:26（2/6 19:38 更新）
春節連假邁入尾聲，高公局表示6日整體路況大致正常。中央社記者鄭傑文攝 111年2月6日
（中央社記者吳欣紜台北6日電）春節連假邁入尾聲，高公局今天表示，今天整體路況大致正常，其中國道5號各入口匝道都無回堵且車流量減少，因此國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前在下午5時結束。
高公局今天指出，今天整體路況大致正常，截至下午5時，國道交通量為62.8百萬車公里，預估全日交通量為100百萬車公里。
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高公局也提到，由於國5各入口匝道都沒有回堵且車流量逐時減少，因此國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於下午5時結束。
高公局說，今天下午2時27分國1北向213.9公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致車流回堵2公里，下午4時39分國1北向213.4公里發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里，下午4時41分國1北向122公里發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里，這些事故都已排除。（編輯：吳協昌）1110206
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