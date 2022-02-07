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油品貨物稅調降 中油汽柴油大降1.1與0.5元
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油品貨物稅調降 中油汽柴油大降1.1與0.5元

2022/2/7 08:39（2/7 08:50 更新）
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配合政府調降汽柴油貨物稅，中油7日起針對汽柴油零售價，每公升各調降1.1元及0.5元。（中央社檔案照片）
配合政府調降汽柴油貨物稅，中油7日起針對汽柴油零售價，每公升各調降1.1元及0.5元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北7日電）配合政府調降汽柴油貨物稅，中油即日起針對汽柴油零售價，每公升各調降1.1元及0.5元。這是3個月以來，油品貨物稅二度調降，前一次是去年12月。

調整後的價格為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26元。

中油發言人張瑞宗表示，春節期間油價價格以「上漲不調、下跌調」辦理，即國際油價若上漲，國內油價會不調整，若國際油價下跌，國內油價會跟著調降，原本想法是春節期間油價都不會進行調整。

不過，行政院長蘇貞昌昨天裁示，截止4月底前，玉米、黃豆、小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉及汽柴油等項目進行稅負減免，其中，汽油貨物稅調降每公升1元、柴油0.5元。

張瑞宗說，配合政府政策，經過討論，今天凌晨零時起調降汽油零售價每公升1.1元、柴油0.5元。

根據中油資料，這是3個月以來，油品貨物稅第2次調降，前一次是去年12月，政府為平抑物價而調降大宗貨物稅。

第1次在民國97年，為因應國際油價大幅波動，政府曾自97年5月28日調降汽油及柴油貨物稅半年，每公升分別減徵1.3元及1.4元，紓減國內油價上漲壓力。（編輯：潘羿菁）1110207

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