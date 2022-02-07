彰縣促移工逾50人企業開工先快篩 中午前無陽性

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）今天是農曆春節後開工第1天，彰化某釣具公司安排員工做快篩，篩檢陰性才能上班。彰縣府指出，已建議縣內80多間企業（僱用50名以上移工）做快篩，至中午為止未通報陽性個案。

彰化縣和美鎮某釣具公司在農曆春節連假過後的第1天上班日，安排120多名員工做快篩，員工們一早上班時就在公司門口排隊，等到做完快篩、篩檢結果確認為陰性，才能進入公司。

這間釣具公司蔡姓負責人接受媒體聯訪時指出，這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來勢洶洶，顧及員工健康，公司事先購買快篩試劑，員工在門口做完快篩沒有安全顧慮，才能進入工廠上班，所幸120多名員工快篩結果都呈現陰性。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受媒體電訪時表示，為加強防疫，昨天已透過彰化縣勞工處建議縣內80多間企業（僱用50名以上移工），在開工第1天先讓員工做快篩，快篩結果呈現陰性的員工才能上班；若有陽性員工，將由衛生人員安排前往醫院接受核酸檢測（PCR）篩檢。

葉彥伯指出，截至中午為止，縣內沒有接到快篩陽性的通報。由於農曆春節連假期間，民眾會去拜訪親友或到風景區踏青，這波疫情發展至少要觀察2週，衛生局提醒公司行號即使已做完快篩，還是要持續觀察，不能掉以輕心。

葉彥伯說，為鼓勵民眾踴躍接種COVID-19疫苗，即日起至2月28日止，民眾接種COVID-19第1及第2劑疫苗將繼續加送新台幣200元禮券。

葉彥伯表示，要施打COVID-19疫苗的民眾可直接向合約醫療院所預約，也可揪團向衛生局預約，前往衛生所或醫療院所接種疫苗，揪團人數如超過百人，衛生局會媒合醫療院所到點施打。（編輯：戴光育）1110207