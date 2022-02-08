嘉大新任校長林翰謙就職 展望2030邁向新紀元

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嘉義大學第8任校長林翰謙8日正式就職，致詞時表示，嘉大面臨教育環境變遷、少子女化影響，應以傳承踏實並聚焦於校院系所特色發展，將學校有限資源妥善且有效運用與規劃，保障教學基本需求及品質，即資源放在最需要的地方，讓教學、研究與服務推廣並重。中央社記者黃國芳攝 111年2月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）國立嘉義大學今天舉行第8任校長林翰謙就職典禮，他致詞時表示，以「展望2030傳承踏實、十年樹木、百年樹人」發展學校的未來，將帶領嘉大邁向新紀元。

嘉大今天在蘭潭校區國際會議廳舉辦新任校長林翰謙就職及一級主管布達典禮，嘉義市長黃敏惠、立法委員蔡易餘、農委會林務局長林華慶，嘉大歷任校長及產官學界貴賓等人出席觀禮。

林翰謙致詞表示，教育乃是百年大計，嘉大面臨教育環境變遷、少子女化影響，應以傳承踏實並聚焦於校院系所特色發展，將學校有限資源妥善且有效運用與規劃，保障教學基本需求及品質，即資源放在最需要的地方，讓教學、研究與服務推廣並重。

林翰謙以「展望2030、傳承踏實、十年樹木、百年樹人」發展學校的未來，將帶領嘉大邁向新紀元。

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嘉大表示，新任校長林翰謙於民國68年至73年期間在嘉大（當時為嘉義農業專科學校）就讀，86年回嘉大擔任教職，迄今20餘年，91年取得日本九州大學博士學位，曾任林產科學暨家具工程學系主任、學生事務處學務長、秘書室主任秘書、研究發展處研發長兼產學營運中心主任及農學院長等職務，行政、教學經驗豐富。

黃敏惠致詞指出，嘉義大學歷史源遠流長，在林業、農業、教育等各方面都影響深遠，感謝歷任校長的努力，擦亮嘉大的招牌，揚名全國。（編輯：陳仁華）1110208