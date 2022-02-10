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1月新生兒1萬3137人 較上月少990人

2022/2/10 12:25（2/10 12:50 更新）
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內政部公布1月戶口統計資料，1月出生數1萬3137人，較去年12月減少990人。（圖取自Pixabay圖庫）
內政部公布1月戶口統計資料，1月出生數1萬3137人，較去年12月減少990人。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者游凱翔台北10日電）內政部今天公布1月戶口統計資料，1月底人口數為2334萬9666人，與去年同月相比減少19萬8967人。1月出生數1萬3137人，較去年12月減少990人；死亡數1萬5954人。

內政部戶政司上午在官網發布「民國111年1月戶口統計資料分析」。

統計指出，今年1月底人口數為2334萬9666人，與去年同月比較，減少19萬8967人、0.84%；與去年12月比較，則減少2萬5648人、0.11%。

觀察各縣市情況，與去年1月比較，人口增加率最高者為連江縣2.72%，其次為新竹縣0.84%，再其次為金門縣0.69%；台北市減少3.2%最多，其次為嘉義縣減少1.25%，再其次為南投縣減少1.22%。

出生數部分，今年1月出生數為1萬3137人，平均約每3.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之6.62，較去年同月增加3536人、36.83%，較去年12月減少990人、7.01%。

就縣市別言，粗出生率最高為彰化縣千分之9.29，其次為澎湖縣千分之9.08，再其次為桃園市千分之8.83；最低為苗栗縣千分之4.53，其次為嘉義市千分之4.72，再其次為屏東縣千分之4.93。

死亡數部分，今年1月人口死亡數為1萬5954人，折合年粗死亡率為千分之8.04，較去年同月減少378人、2.31%，較去年12月增加215人、1.37%。

粗死亡率最高為雲林縣千分之12.34，其次為嘉義縣千分之11.97，再其次為花蓮縣千分之10.89；最低為連江縣千分之2.59，其次為金門縣千分之5.57，再其次為新竹市千分之5.78。（編輯：謝佳珍）1110210

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