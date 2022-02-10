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疫情
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疫情15/300

亞旭宿舍有潛在感染風險 253名員工重新匡列

2022/2/10 15:50（2/10 16:12 更新）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，桃園亞旭案增11名解隔後陽性者，懷疑宿舍有潛在感染風險，決定將高度懷疑的253名員工重新匡列居家隔離14天，阻斷傳播風險。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，亞旭電腦事隔多日再次出現11名確診者，上述個案皆已完成居家隔離，甚至在檢疫期滿前兩次採檢都是陰性，且解隔離後，回宿舍都沒有外出，如今一口氣出現這麼多人隔離後再轉陽性，這樣的狀況令人擔憂。

陳時中說，現階段懷疑個案可能是在集中檢疫所或者是回到宿舍後染疫，兩者可能性都很高，因此決定將高度懷疑有染疫風險約253人安排移入集中檢疫所，重新完成居家隔離14天，將持續觀察後續疫情走向，但亞旭案仍在可控制範圍內。

Omicron變異株傳播力強、潛伏期及感染期短，在各國引起大規模感染，國內有專家提醒，國內部分陰轉陽個案可能是「被關起來才感染」，呼籲政府要特別重視「氣溶膠傳染」的問題，落實檢疫場所通風管理。陳時中回應，會持續注意通風檢測改善，強調疫情還算是可控制，或可負擔範圍。（編輯：管中維）1110210

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