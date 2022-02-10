阿里山林鐵因應228連假加開列車 11日起網路訂票

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阿里山林業鐵路及文化資產管理處因應228連假，除了26日、27日的假日來回6班次列車外，28日加開來回1班次列車，自11日起開放網路預訂。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月10日

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處因應228的3天連假，除了26日、27日的假日來回6班次列車外，28日加開來回1班次列車，疏運連假人潮，自明天起開放網路預訂。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱今天接受中央社記者電訪時表示，阿里山林鐵本線（嘉義至十字路間）2月26日至2月27日各開行2班次（假日一天來回2班次、平日一天來回1班次）阿里山號對號列車上山，分於上午9時及上午9時30分發車；下山列車，分於下午1時及下午1時50分發車。

周恆凱指出，2月26日至2月27日嘉義至奮起湖間的中興號非對號列車，上山發車時間為上午8時30分、下山於下午2時。

另外，阿里山林鐵本線於2月28日（週一，原僅一天來回1班次）加開來回1班次列車，開行阿里山號對號列車上山將於上午9時及上午9時30分發車；下山發車各於下午1時及下午1時50分。

周恆凱指出，228連假車票自11日早上6時起開放網路預訂，民眾可訂購2月26日至28日車票，可至林鐵網路訂票系統訂票。

周恆凱說，阿里山林鐵車廂內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥或哺乳，應於食用完畢後立即佩戴口罩。搭乘的民眾務必配合量體溫、全程戴口罩、實聯制等相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為。（編輯：戴光育）1110210