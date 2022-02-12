越野車亂闖林地防火線 林務局修森林法納管

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）防疫愈悶、車聚愈瘋，越野車闖入山林衍生山難事件與森林保安、生態保育等爭議，現況多以社維法處理，林務局研議修正森林法加強納管，未來可依森林法公告管制區，對違法越線的車聚開罰。

越野車聚活動興起，在南投、台中的山區車聚熱門路線，他們輪下的土路，很可能是為防災或阻斷火災延燒而開闢的森林「防火線」，部分山友和在地居民擔心車友盡興尬車卻破壞林地、嚇走動物，於是報警處理。

農委會林務局南投林管處人員坦言，對於相關檢舉案件，現況需要移請警方依據「社會秩序維護法」辦理；但證據不足時，卻也無可奈何，林務局目前並無法源依據可自行執法。不過，今年預告修正「森林法」部分條文，有利於林務局未來自行執法管理。

農委會林務局林政管理組技正范家翔告訴中央社記者，防火線就是林地的一條土路，地上不會有樹木，開設在有火災風險的國有林班地上，作用是在火災發生時便於滅火、阻隔連續燃燒。

范家翔說，森林的防火線讓人可以進去，但是不希望機車、汽車進入；然而，森林法的現況是基本上沒有強制性規範。

他舉例說明，目前單就車輪進入防火線來說，由警方依據社維法處理，在進一步造成林地破壞、毀損時，才依違反森林法開罰；又，擅自剪斷避免機動車進入防火線所設置的鐵鍊，則視為毀損公物，移送警方處理。

針對越野機動車進入防火線活動的行為本身，林務局在110年7月預告的「森林法部分條文修正草案」中，已納入管制。

范家翔說，森林法第17條之2修正草案規定，「國有林及公有林之遊憩活動影響森林生態及環境者，主管機關得指定管制地點，實施人員之承載量管理、車輛之使用、宿營地點之限制等事項」、「前項管制地點及管制事項，由主管機關公告」。

他進一步說明，若草案在立法院三讀通過，屆時對於越野機動車活動有影響森林生態及環境之虞時，林務局可以公告區域進行管制，且根據此草案第56條之3規定，其中第4款明文規範「未經主管機關許可，進入自然保護區、森林遊樂區之森林生態保育區、第17條之2管制地點內」，符合第56條之3可處新台幣1000元以上、6萬元以下罰鍰的情形、要件。

關於修法進程，他說，森林法修正草案預計111年1月提報農委會法規會審議，希望之後送行政院審核通過後，能於明年送立法院提案修法、排入審查，通過後就能賦予林務局執法的權限。

他也重申，其實林務局南投林管處對民眾車聚加強教育、勸導後，110年下半年實況有改善，目前除了越野機車，還沒聽聞有越野汽車駛入國有林地防火線，執法是最後手段，林務局還是希望先用教育、勸導。

另外，林務局也正在盤點林道是否有類似車聚的情況發生，車子若駛入林道排放污染物，現行可用違反森林法第43條規定處理，有對應的條文可開罰處理，提醒民眾注意。

范家翔解釋，林務局內部有「林道管制執行要點」，方便林務局各林管處經營維護林道時使用，採管車、不管人的方式進行，人可以進去，很多山友會走林道，但是這個要點對外沒有法律效力。（編輯：陳清芳）1110212