高雄砂石場群聚疫調情形 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北12日電）高雄親友COVID-19群聚燒進砂石場，再釀多起家庭群聚，並檢出與高雄港群聚相同的病毒序列，疫情是否再擴及他處、感染源釐清情形，指揮中心指揮官陳時中下午說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，目前仍有多起疫情傳播鏈進行當中，部分感染源待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，國內主要關注3大疫情，包括桃園機場衍生個案、高雄港衍生個案以及跨縣市家族群聚，這家族因足跡遍及多縣市，也曾旅遊、聚餐，須格外當心。

在桃機衍生群聚方面，包括日翊物流、板橋群聚都與此有關，但感染途徑仍待釐清，相關疫調匡列也在進行當中。

高雄港衍生群聚方面，則是和高雄親友群聚有關，昨天這波群聚疫情已延燒至染疫大表哥女友工作的砂石場，再增10多人確診、擴及3家庭群聚，累計確診個案達到20例。

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根據病毒基因定序，染疫大表哥檢出與高雄港群聚相同的病毒序列，且大表哥女友的弟弟今年1月10日才從中國入境，入住防疫旅館期間，同樓層其他房間、同時住有高雄港染疫個案，不排除是防疫旅館內感染，將持續比對基因定序才能釐清感染途徑。

在跨縣市家族群聚方面，這家族主要成員包括有5姐妹，分別住在高雄、屏東及新北，目前5姊妹中已有4人染疫，加上染疫的家人，累計確診人數達6人。（編輯：謝雅竹）1110212