北市微解封首日 動物園、電影院未現人潮

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市今天起微解封，動物園等場館取消預約制、電影院影廳內及雙層餐車開放飲食。不過，動物園、電影院人潮皆沒有明顯變化，許多民眾甚至不知道已開始放鬆管制。

台北市長柯文哲昨天宣布今天起微解封，電影院影廳內及雙層餐車開放飲食，動物園、天文館等社教場館取消預約制及容留人數，國、高中可跨縣市校外教學、畢業旅行。

不過，電影院上午並未出現人潮，業者指出，因為先前影廳內禁飲食僅是政策宣導，對消費者沒有強制力，且近期也沒有強檔大片，所以微解封沒什麼影響，早上來看電影的人「一般般而已」。

台北市立動物園遊客數同樣沒有明顯差異，園方統計，昨天一整天總入園人數是674人，今天到上午11時入園人數有385人。

一對帶小孩來看大貓熊的家長向中央社記者表示，因為天氣好就出來走走，還好今天開始不用先預約，很幸運。就讀中國醫藥大學的4名同學說，今天趕在開學前出來玩，因為沒有特別想去哪，就來逛動物園，不知道剛好碰上微解封。

校外教學部分，雙蓮國小校長張素花表示，因為國小學生沒有打疫苗，所以家長會比較擔心，將遵照指引，行程僅安排在疫情較穩定的台北市內。松山高中校長陳清誥說，畢業旅行預計在3月底舉行，將依照防疫規定辦理。

新民國中校長施俞旭說，本來應該在上學期舉辦的畢業旅行跟隔宿露營已經延後到下個月舉辦，並採高規格防疫措施進行，如今微解封，更能讓家長安心，學生也很開心，非常期盼能如期出發。

台北市雙層觀光餐車執行長徐浩源表示，雙層餐車將在明天重新上路，目前下午茶場次已客滿，晚餐場次共剩下10個位置。他強調，台北市雙層餐車可說是全國最嚴謹，不僅須事先預約，還要出示打滿2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的證明才能上車。（編輯：張銘坤）1110215