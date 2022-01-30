新竹動物園傳猩猩霸凌山羌 園方：已分開照養

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（中央社記者吳睿騏新竹市30日電）有民眾昨天在網路發文表示，在新竹市立動物園看見紅毛猩猩疑似霸凌山羌。新竹市立動物園今天對此指出，已將紅毛猩猩及山羌分開照養，並持續進行評估與觀察。

一名網友29日在網路發文指稱，日前前往新竹市立動物園時，看見1隻紅毛猩猩抓起山羌的後腿甩動，還拖著山羌撞樹磨地板來回好幾次，山羌雖奮力逃脫，但走路一跛一跛看似受傷。

對此，新竹市立動物園在臉書（Facebook）表示，昨天第一時間接到通報時，獸醫與保育員就立刻前往展區觀察處理，先讓紅毛猩猩「雄大」回到內舍後，再檢查山羌時發現牠有輕微跛腳情形，已由獸醫進行治療；未來紅毛猩猩的園舍會停止混養行為，同時請專業動物行為訓練師進行觀察與評估。

新竹市立動物園指出，紅毛猩猩「雄大」先前遭非法走私，原飼主在路邊購得，後來住進高雄市集來農場，陸續又在台北市立動物園及新竹市立動物園各住過一陣子，「雄大」從小不斷更換居住地方，個性上較為害羞封閉，園方才透過混養方式，讓「雄大」能夠學習也降低刻板行為。

新竹市立動物園表示，園方將紅毛猩猩與山羌飼養於同一展場已有近1年時間，過去期間這2種動物相處狀況良好，紅毛猩猩也會把食物分給山羌等互動。

新竹市立動物園指出，紅毛猩猩與山羌混養是參考國內外動物園混養案例與經驗，經評估後能增加動物行為豐富化與促進動物身心健康，才讓這2種動物混養。

園方會持續改善展區環境，也透過不同方式讓動物行為更豐富化，盡可能讓生活在動物園的動物都能住得更舒適。（編輯：戴光育）1110130