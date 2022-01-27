新竹市立動物園初一開園 孟加拉虎陪伴迎虎年

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春節連假即將展開，新竹市長林智堅27日宣布，新竹市立動物園、台灣昆蟲館（新竹館）將在2月1日大年初一開園，虎年應景的孟加拉虎將陪民眾過新年，歡迎民眾落實防疫來走春。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市長林智堅宣布，新竹市立動物園、台灣昆蟲館（新竹館）2月1日開園，應景孟加拉虎兄弟「六福」、「來福」，將陪伴過新年，歡迎民眾走春，也要配合防疫措施。

林智堅今天透過新竹市政府新聞稿指出，新竹動物園、台灣昆蟲館（新竹館）除在1月31日休園，2月1日（初一）至2月6日（初六）都正常營業（每日上午9時到下午5時）。

林智堅說，動物園、昆蟲館全區親子友善環境，並設置「兒童視角」觀察窗，孩子不用靠父母幫忙，就能近距離觀察動物。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，孟加拉虎是亞洲最大型的肉食動物，今年17歲的「六福」與「來福」雙胞胎兄弟，極度相似，但個性不同，哥哥「六福」穩重，弟弟「來福」則活潑愛玩，他們的日常就是相互的咆嘯或在水池中游泳。

昆蟲館說，春節期間有水豚君夫婦「澎澎」、「夫人」餵食體驗課程，從初一至初六，每日都有開辦，採現場報名。

新竹市府提醒，春節走春，請旅客配合防疫措施，入園落實實聯制、全程戴口罩，動物園內人數滿1500人將啟動人流管制；昆蟲館則是50人將啟動人流管制。（編輯：李錫璋）1110127