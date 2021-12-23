混養鸚鵡、綠鬣蜥遭疑環境差 新竹市動物園澄清

綠鬣蜥小百科

美洲鬣蜥（Iguana iguana）又稱綠鬣蜥，是原產於中南美洲的陸域爬蟲類動物，屬於大型蜥蜴，每次繁殖可產20-70顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，現已於包括台灣在內的15個國家發現入侵族群。

綠鬣蜥產生的危害，包括因其挖土的習性可能損害河堤基礎設施，造成農業、觀光、食物與生物安全威脅，帶來電線短路停電及道路塌陷或堤岸侵蝕等直接經濟損失，也可能破壞植被並與原生物種競爭，影響本土生態。

台灣政府在109年將美洲綠鬣蜥公告為有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物。公告後飼養美洲綠鬣蜥需向直轄市、縣（市）主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖，以杜絕目前美洲綠鬣蜥寵物棄養及任意繁殖情形。