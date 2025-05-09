新北女旅遊失聯家屬見定位柬埔寨 警通報外交部

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市一名徐姓女子日前告知家人赴泰國參加員工旅遊，妹妹聯繫不上徐女，查詢定位發現徐女疑在柬埔寨詐騙園區。警方今天表示，已製作海外協尋通報單，傳真至外交部緊急聯絡中心。

徐女妹妹上午在網路社群Threads發文表示，徐女5日跟家人說要參加「公司員工旅遊」，目的地是泰國曼谷，雙方最後一次聯絡是5月6日下午，之後就聯繫不上徐女。

徐女妹妹追查，徐女的Google定位與搜尋紀錄，發現徐女最後定位出現在柬埔寨的「柬泰園區」，疑似詐騙集團控制地區，另外，徐女定位顯示在柬埔寨時，還在Google搜尋素林府有關資訊，出國前還曾查詢，「泰國可以買什麼」、「入境台灣不能帶什麼」等。

徐女妹妹認為，徐女不知道自己到了柬埔寨，很可能當時才驚覺受騙，且徐女的機票與訂房資訊有很多疑點。

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新北市政府警察局永和分局表示，7日依規定受理失蹤協尋，初步調查徐女於5日正常狀態出境泰國，目前無法確定是否有外力或限制自由情況，已製作海外協尋通報單，傳真至外交部緊急聯絡中心。

由於徐女住在新北市板橋區，目前轉報給轄區警方。新北市政府警察局板橋分局說明，依規定以人口販運防制法受理及通報重大刑案（特殊刑案），並將相關資訊轉外交部接續辦理，另通報移民署、航警局協請登錄入境通知。（編輯：張銘坤）1140509