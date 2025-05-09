張政禹魚雷棒開轟中職首人 黃子鵬對戰佳先演不知情

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍張政禹實現承諾，拿魚雷棒開轟成為第一人表示很開心，考慮黃子鵬投球特性有考慮換球棒，但近期用魚雷棒順手沒有更動；生涯對戰成績佳，張政禹先「演」了一下才笑說有發現。

中職4月底開放例行賽使用魚雷棒，當時龍隊張政禹接受媒體訪問曾表示，希望可以當拿魚雷棒開轟中職第一人，今天實現承諾，在與樂天桃猿隊比賽2局下拿著魚雷棒敲出陽春砲，為個人本季首轟。

張政禹單場4打數敲出3支安打、手感不錯，他表示，賽前考量桃猿隊先發投手是側投黃子鵬，有想過要換球棒，黃子鵬的球都會壓比較低，很容易打到棒頭，魚雷棒打到棒頭容易斷掉，但魚雷棒需要適應，賽前練習後還是習慣魚雷棒，最後選擇不動。

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真的成為魚雷棒開轟中職第一人，張政禹表示，可以成真滿開心的，但也笑說應該是沒什麼人使用，才剛好成為話題，魚雷棒適合擊球點帶得比較進來的打者，他就是比較少打在棒頭的類型。

被問起生涯與黃子鵬對戰成績很好，張政禹一開始還演了一下：「真的嗎？我不知道。」後來笑著說其實知道，但還是認為黃子鵬的球很難打，可能運氣比較好一點，也提到左打看側投、下勾的球會比較清楚。（編輯：張雅淨）1140509