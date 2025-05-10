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巴西總統訪俄羅斯 盼擴大雙邊貿易關注能源議題

2025/5/10 07:37
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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天表示，希望擴大與俄羅斯的雙邊關係，特別是在能源領域，巴西對俄羅斯在小型核電廠方面的經驗極感興趣。

巴西通訊社（Agencia Brasil）報導，魯拉7日抵達莫斯科參加俄羅斯在二次世界大戰中戰勝納粹德國80週年慶祝活動，今天會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，巴西與俄羅斯有政治、商業、文化及科技上的利益，這次訪問的目的是加強和鞏固兩國之間的戰略夥伴關係。

根據巴西政府資料，2025年1月至3月，巴西與俄羅斯之間的貿易額約124億美元，巴西出口14.5億美元，進口109億美元，存在鉅額貿易逆差。

雖然如此，魯拉認為雙邊貿易關係成長潛力巨大，巴西希望與俄羅斯探討國防、航太、科技、教育等領域，尤其是能源議題，巴西對俄羅斯在小型核電廠方面的經驗極感興趣。

兩國總統在會晤期間簽署了科技領域的相關文件。蒲亭表示，巴俄關係保持穩定、高水平發展態勢，巴西在俄羅斯食品進口中保持領導地位，主要產品包括大豆、牛肉、未烘焙咖啡、禽肉及內臟、菸草；俄羅斯出口到巴西的產品主要是化肥和柴油。

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巴西總統此次出訪正值美中貿易戰升級之際，魯拉與蒲亭會晤時表示，美國總統川普（Donald Trump）最近宣布的決定，單方面對世界所有國家的貿易徵收關稅，破壞了自由貿易、加強多邊主義和必須尊重各國國家主權的理念。

巴西總統訪問到10日，隨後將前往中國北京進行國是訪問，12日至13日出席第4屆中國-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）論壇，預定簽署至少16項雙邊協定。（編輯：唐聲揚）1140510

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