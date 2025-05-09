春季聯賽文化4強唯一大學隊 台南市擊敗合庫晉級

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）全國成棒甲組春季聯賽文化大學今天8強與台灣運彩交手，文化大學以8比6搶勝、成為4強唯一大學隊；台南市隊以5比2擊敗合作金庫成棒隊、晉級4強。

114年全國成棒甲組春季聯賽8強文化大學與台灣運彩（輔仁大學）交手，兩隊前4局打完文化1比0領先，文化5局上靠著單局4安、1保送、對手1次守備失誤攻下3分，6局上鍾庭貴二壘打再拿1分，7局上再有串聯攻勢，拿下3分、奠定勝基。

台灣運彩比賽後半段攻勢不斷，5到8局各拿1分，9局下靠著保送、失誤、捕逸再追回2分，文化大學後援投手林建宏及時穩住陣腳、沒擴大失分危機，替球隊守住勝利。

林建宏後援投0.2局無失分、拿下救援成功，勝投為中繼投手李景興，總計投1.2局被敲出1支安打，失掉1分非責失分。

台南市成棒隊今天與合庫棒球隊交手，合庫1局下攻下2分，但比賽後半段沒有再拿分數，台南市隊3局上先追1分，6局上靠著單局2安、3次四壞保送、1次守備失誤，一口氣攻下3分，7局上再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

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台南市隊投手林峻葳今天中繼用92球投6.2局，被敲出3支安打，投出7次三振、3次四壞保送，無失分，拿下勝投。

春季聯賽4強出爐，文化大學是唯一大學隊，明天將與台南市隊交手，台灣電力公司棒球隊將與台中台壽霸龍隊交手，勝隊晉級11日冠軍戰。（編輯：張雅淨）1140509