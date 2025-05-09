宏碁陳俊聖：關稅匯率影響可控 需觀察消費者信心

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（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天出席2025生策年會受訪表示，關稅與匯率對企業營運的影響，屬於可控範圍，宏碁針對關稅可調整供應鏈因應，針對匯率有定期避險，真正需要觀察的是不確定因素對消費者信心的影響。

陳俊聖指出，現在正在發生的事情，一個是關稅，另一個是匯率，接下來還有市場的變動；現在的影響分為「可應付」和「難以應付」，可應付因素包括關稅與匯率，宏碁會因應各國與美國關稅談判結果，進行供應鏈調整，目前美國占宏碁營收比例約20%，影響其實是可控的。

就匯率而言，他說，宏碁有定期進行避險，影響也有限。值得注意的是，全世界因為不確定性而造成資本市場和消費者信心的影響，這比較不可控，是接下來要小心觀察的地方。

談到是否需擔心中國在人工智慧（AI）技術的追趕，陳俊聖認為，需留意AI被應用在政權統治，對AI整體產業會有很大的影響。

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展望下半年景氣，陳俊聖表示，今年上半年的急單有一部分出貨到美國，現在有許多不確定因素，不只是關稅和匯率，還有消費者信心受到的影響，都需要觀察。

媒體詢問輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下週可能來台，兩人是否有互動規畫，陳俊聖僅簡短回應，黃仁勳來台會有很多的活動，他會參加其中一些。（編輯：林家嫻）1140509