陳鏞基敲追平轟 獅隊花蓮主場延長賽10局勝悍將

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與富邦悍將交手一度落後，陳鏞基8局下敲出追平比數陽春砲，延長賽10局下靠著陳聖平再見高飛犧牲打以4比3搶勝，也讓悍將吞下近期5連敗。

獅隊今天在花蓮棒球場迎戰富邦悍將隊，派出洋投飛力獅（Felix Pena）先發，飛力獅賽前3場出賽，總計19局無失分，今天投到5局上破功，1人出局後被周佳樂敲出安打，2人出局後再被池恩齊敲出安打掉分。

飛力獅初登板連續無失分局數中斷在23.2局、無緣打破1994年兄弟象隊洋投克力士（Chris Bennett）寫下的初登板最長局數25.1局無失分紀錄。

悍將6局上2人出局後董子恩敲出安打，劉俊豪二壘打幫助球隊取得2比1領先。獅隊3局下靠著邱智呈三壘打拿下1分，8局下陳鏞基敲出追平比數陽春砲、為個人本季第2轟。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局上悍將靠著犧牲觸擊推進、申皓瑋高飛犧牲打先拿下1分，10局下潘傑楷敲出安打，獅隊再因悍將中外野手守備失誤跑回追平分，1人出局後，陳聖平敲出再見高飛犧牲打，獅隊搶勝，悍將吞下近期5連敗。

透過 Google News 追蹤中央社

陳鏞基單場5打數敲出2支安打，包括1發全壘打、貢獻1分打點，潘傑楷4打數敲出3支安打，延長賽關鍵安打表現，獲選單場MVP。

潘傑楷接受主場MVP訪問時表示，延長賽上場打擊想法就是把二壘跑者護送上三壘。潘傑楷是台東人，回到東部出賽，他表示，很像回到小時候比賽的感覺、找回初心，也感謝在場球迷進場加油，球隊堅持到最後拿下勝利。（編輯：張雅淨）1140509