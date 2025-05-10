氣象署發布災防告警訊息 雙北桃園留意暴雨

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）氣象署今天上午陸續發布災防告警訊息，提醒台北、新北、桃園有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。另對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣發布大雷雨即時訊息。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、11日兩天梅雨季第2波移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣。

氣溫部分，吳德榮指出，氣溫逐日下降，北台明顯轉涼，北部氣溫19至25度，中部22至28度，南部22至30度，東部20至28度。

吳德榮表示，12日鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升，13、14日各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度，且紫外線強，要注意防曬。

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不過，吳德榮提醒，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意（最低氣溫降至17度以下），日夜溫差大，需注意穿著調整。

吳德榮表示，15至19日各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，而最新各國模式模擬皆顯示，從12日之後，連續一週皆無「梅雨鋒」侵擾台灣，第3波大約在5月20日。（編輯：戴光育）1140510