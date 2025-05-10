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路透：傳美討論簽COFA 將格陵蘭納入勢力範圍

2025/5/10 08:10（5/10 08:35 更新）
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格陵蘭簡介。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）路透社報導，根據兩名美國官員和另一位知情人士說法，華府正在討論以美國與太平洋島國之間簽署的「自由加盟協約」（COFA）形式，將格陵蘭納入美國勢力範圍。

根據正在權衡的計畫，川普政府將向格陵蘭領導人提議與美國簽署所謂的「自由加盟協約」。

美國目前僅與密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉締結自由加盟協約，且具體內容因簽署國而異，但美方通常會提供多項基本服務，包括遞送郵件、緊急管理及軍事保護等，藉此交換兩大事項：一，美軍可以在締約國境內自由行動；二，與美國的貿易大多免稅。

一紙自由加盟協約，仍將難以實現美國總統川普將格陵蘭這個有5.7萬居民島嶼納入美國版圖的雄心。根據消息人士說法，檯面上討論的格陵蘭計畫並非只有簽署自由加盟協約，且這項計畫實際上會遭遇許多難題。

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先前的自由加盟協約都是與獨立國家簽署，而格陵蘭可能得先脫離丹麥，簽署計畫才能推行。民調顯示，格陵蘭人雖然希望獨立，但大多數居民並不想成為美國一部分。鑒於自由加盟協約形同將很大一部分的自治權讓與華府，這個計畫恐怕也將面臨類似的質疑聲浪。

白宮沒有回應置評請求。丹麥大使館和格陵蘭駐華府代表處也沒有回應。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140510

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