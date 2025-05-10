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雨區擴大16縣市大雨特報 北北基桃、竹縣防大雷雨
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16縣市大雨特報、北北桃等5縣市防大雷雨 中部以北晚間探19度【更新】

2025/5/10 08:19（5/10 09:06 更新）
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氣象署10日上午針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署10日上午針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（更新）氣象署今天上午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續至10日上午10時，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

（更新）氣象署上午8時20分更新大雨特報，16縣市納入警戒範圍，包括基隆巿、台北巿、新北巿、桃園巿、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

（中央社台北10日電）中央氣象署預報，今天受到鋒面影響，天氣不穩定，上午發布台北、新北、桃園、基隆等7縣市大雨特報；東北風增強加上有雨，天氣轉涼，低溫下探攝氏19度。

氣象署預報，今天受到鋒面影響，易出現短延時強降雨，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

上午7時許，氣象署發布基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣等7縣市大雨特報。

氣溫方面，東北風增強加上有雨，中部以北及宜蘭、花蓮天氣轉涼，氣溫逐漸下降，白天高溫約24至26度，到了晚上會降到19至21度；南部及東南部白天高溫27至29度，晚上氣溫約24度，與清晨相比也會涼一些。

離島天氣，氣象署預報，澎湖、金門、馬祖也有短暫陣雨或雷雨，澎湖23至27度，金門21至26度，馬祖21至24度。

氣象署預報，東北風增強，今天晚間起桃園至雲林、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過，環境風場為西南風轉東北風，受到降雨洗除影響，空品多為「普通」等級。

其中，雲嘉南、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；離島地區短時間可能達「橘色提醒」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育、李念庭）1140510

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（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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