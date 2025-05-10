瓜地馬拉檢方指控總統阿雷巴洛 將港口控制權交給中國

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市9日專電）瓜地馬拉檢察官8日指控總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）及其兄長，將瓜國港口的控制權交給中國企業。不過瓜國總統府反駁該指控是子虛烏有。

瓜地馬拉「反逍遙法外特偵組」（FECI）檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche），在接受「自由新聞報」（Prensa Libre）專訪時指出，司法單位在2025年2月接獲舉報，內容針對總統阿雷巴洛及其兄長與其他數名官員，涉嫌利用職權將瓜地馬拉「給薩港」（Quetzal）港口控制權交給中國。

卡魯奇切表示，舉報內容還詳述在2023年9月至12月之間，也就是阿雷巴洛當選總統後，他的兄長曾前往哥斯大黎加與中國外交官會面。會面中雙方洽談，將瓜地馬拉的港口與機場控制權交給中國企業經營。卡魯奇切強調目前檢方正在釐清細節，此外因為尊重憲法保障的豁免權，也尚未對總統阿雷巴洛展開正式調查。

瓜地馬拉檢方8日也派出大批人員，前往包括「給薩港」及周邊地區進行現場勘查。檢方表示，港口周邊地區，可能已經提供給中國企業建設碼頭或作為營運用地。但是哪一家中國企業介入以及舉報的具體證據等相關疑點，檢方不願透露。

不過負責該案的檢察官卡魯奇切與由前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）任命的檢察總長波拉斯（Consuelo Porras），2023年在阿雷巴洛總統大選獲勝後，曾多次以司法手段干預大選結果，不過最後並沒有成功。當時不僅引起瓜國民眾抗議，阿雷巴洛更直指兩人企圖發起「政變」，至今雙方政治鬥爭不斷關係緊張。而檢察官卡魯奇切和檢察總長波拉斯兩人，也被美國國務院列入「貪腐和不民主人物」的黑名單。

對於檢方的行動，瓜國總統府出面反駁毫無根據。總統阿雷巴洛不只公開反批檢方行為是「時日不多的貪腐份子，可悲和絕望的表現」，8日晚間他更在社交媒體直播中表示，瓜地馬拉政府下周將與美國陸軍簽署合作協議，包括擴建「給薩港」及其他港口設施。

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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年2月訪問瓜地馬拉時，承諾將協助瓜地馬拉發展現代化港口計畫，提升基礎建設與經濟競爭力，而美國陸軍工兵團（U.S. Army Corps of Engineers）也接下任務，派員到瓜國港口實地評估規劃。

阿雷巴洛強調，過去30年來沒有人對港口提出任何改善，而現在正進行投資改造並提升港口的功能。此外除了基礎設施的擴建，政府也將著手優化貨運通關及處理程序，加快作業速度。（編輯：陳承功）1140510