元宵節旅遊業者應景 台灣景點作燈謎解題推觀光

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（中央社記者余曉涵台北15日電）元宵節猜燈謎是傳統活動，旅遊業者今天也特別公布5個「燈謎目的地」，以景點作燈謎，讓大家透過解開地名謎底，在佳節時分走訪台灣各大景點。

今天是元宵節，不少民眾都會應景猜燈謎，旅遊業者Booking.com發出新聞稿公布5個「燈謎目的地」，讓大家透過解開地名謎底，在佳節時分走訪台灣各大景點。

第1個燈謎是「不愁吃穿」，謎底則是新北金山。Booking.com說，「金山」是北海岸的知名旅遊勝地，無數岬角和沙灘位於綿延的海岸線上，風景十分宜人，「金山」也擁有豐富的溫泉資源，旅人可在金山體驗稀有的海底溫泉，除了將迷人的海岸風光盡收眼底，還能加碼來場身心療癒之旅。

第2個燈謎是「雨後春筍」，謎底則是新竹。Booking.com指出，近年來，「新竹」成為親子出遊的不二之選，無論是小巧童趣的新竹動物園，或是擁有超長溜滑梯的青青草原，都是十分適合全家大小歡遊的熱門聖地。另外，「新竹」同時也是客家文化的重點據點，旅人不妨安排到北埔或內灣老街一日遊，品嘗傳統美食和欣賞古蹟，盡情認識客家文化。

第3個燈謎是「兩好三壞」，謎底則是南投。Booking.com表示，若想要欣賞山林景色，旅人可以選擇到「南投」漫遊，享受舒適的氣候及優越的自然環境，從令人心曠神怡的清境農場、遠近馳名的日月潭到靜謐的阿里山，不妨為自己安排一場愜意清靜的旅行，體會山林之美。

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第4個燈謎是「四季如春」，謎底則是恆春。Booking.com說，恆春最熱門景點包括白砂灣和南灣，擁有清澈的海水和細緻的沙灘，儼然成為旅人們放鬆賞海或海中潛水的好去處，好好享受海岸風情後，推薦旅人走訪充滿古色古香的恆春老街，沿路欣賞古蹟和懷舊建築。

第5個燈謎是「飲水思源」，謎底則是知本。Booking.com表示，「知本」為台灣東部知名旅遊勝地，自日治時期以來就以天然溫泉吸引無數遊客到訪，在溫泉之外，也能走進知本森林遊樂區享受大自然，將森林之美一覽無遺，讓身心被芬多精充分療癒，旅人更能拜訪當地原住民部落，品嘗山豬肉和阿拜等道地部落美食，細細品味部落文化。（編輯：陳政偉）1110215