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血糖飆高惹禍 6旬男副睪發炎化膿如雞蛋挨刀切除

2022/2/16 12:11
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（中央社記者江慧珺台北16日電）一名6旬男子患有糖尿病但置之不理，近期因下體腫痛就醫，手術發現竟是如雞蛋大小的副睪膿瘍，睪丸也萎縮，因此一併切除，且他的血糖飆高至常人的3倍，懷疑是血糖飆高惹禍。

書田診所今天發布新聞稿，收治病例的書田診所泌尿科主任醫師周固告訴中央社記者，這名62歲男性早在7、8年前就診斷出糖尿病，但置之不理未治療，直到近期發現下體有腫塊，原本擔心是腫瘤，手術切除發現是如雞蛋大小的副睪膿瘍，睪丸也出現萎縮。

周固提到，這名患者住院期間檢測血糖，發現血糖值達每分升375毫克、糖化血色素14.3%，比起正常人血糖值每分升約100毫克、糖化血色素5.6%以下，男子的血糖數值飆高至常人的3倍，而本次手術挨刀，可能就是血糖失控惹禍。

周固說，副睪丸炎通常因感染淋病、披衣菌等性病引起，好發於35歲以下的年輕人，但年長者也可能發生，特別是患有糖尿病或免疫力較差的患者，容易併發副睪感染發炎，且病程演進較慢，不會發生急性劇烈疼痛，拖久了就可能形成膿瘍。

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治療方面，周固表示，副睪發炎初期以藥物治療為主，遵從醫囑治療大多會痊癒，除藥物治療外，可配合間歇冰敷緩解腫痛不適，冰敷15分鐘後休息30分鐘，多休息少走動，減少不適感；若已形成膿瘍，藥物治療效果不佳，須手術引流甚至切除睪丸。

最後周固提醒，當發現睪丸腫塊、睪丸腫大、兩側大小不對稱、疼痛或異常的感覺等，應儘早就醫診斷，早期治療。有慢性病者也應定期追蹤治療，以提升個人免疫力，降低併發症發生的可能。（編輯：張雅淨）1110216

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